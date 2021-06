Revel-Tourdan Château de Barbarin Isère, Revel-Tourdan Visite du château de Barbarin Château de Barbarin Revel-Tourdan Catégories d’évènement: Isère





du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La trace des fossés secs attestent sa fonction au sein des fortifications de l’Isère à l’étude actuellement, il complète le château de Revel à l’Est. Vous pourrez découvrir une exceptionnelle grande cuisine et ses fresques, ainsi que beaux salons et une chambre avec son lit à baldaquin.

5€ adulte tarif JEP et gratuir enfant moins de 15 ans

Maison forte érigée par les seigneurs de Revel au XIVe siècle, devenue un charmant château de villégiature suite aux embellissements du Marquis de Marcieu, gouverneur du Dauphiné Château de Barbarin 780, route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Revel-Tourdan Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

