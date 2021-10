Dole Dole Dole, Jura Visite du Château d’Azans Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Visite du Château d’Azans Dole, 30 octobre 2021, Dole. Visite du Château d’Azans 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-30 11:00:00

Implanté sur une colline baignée par le Doubs, le château d'Azans a gardé toute son élégance du XVIIe siècle. Une promenade dans son Parc offre une vue enchanteresse. Les actuels propriétaires ont accepté d'ouvrir leurs portes. Sur inscription à Patrimoine@dole.org

