Visite du Chateau d'Allemagne-en-Provence 2021-09-18 11:00:00

Allemagne-en-Provence Alpes de Haute-Provence Allemagne-en-Provence Construit à l’origine par la famille de Castellane (1218 – 1718), ce fut la demeure de la famille de Varage (1718-1839), puis de la famille Ripert-Monclar (1839-1936). De nos jours, il est encore habité. contact@chateaudallemagneprovence.com +33 7 85 78 15 52 http://www.chateaudallemagneprovence.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

