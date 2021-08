Fareins Parc du château Bouchet Ain, Fareins Visite du Château Bouchet et de son parc Parc du château Bouchet Fareins Catégories d’évènement: Ain

Fareins

Visite du Château Bouchet et de son parc Parc du château Bouchet, 19 septembre 2021, Fareins. Visite du Château Bouchet et de son parc

Parc du château Bouchet, le dimanche 19 septembre à 10:00 Partez à la découverte du parc du château et de ses arbres remarquables grâce à son nouveau parcours botanique. Visite libre du château. Parc du château Bouchet place de la bascule Fareins Fareins Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Fareins Autres Lieu Parc du château Bouchet Adresse place de la bascule Fareins Ville Fareins lieuville Parc du château Bouchet Fareins