Château Borel, le samedi 18 septembre à 14:00

Construit en 1903 et devenu bâtiment public en 1937, le Château Borel ouvrira ses portes pour des visites commentées par les élus. Découvrez des décors raffinés faits de mosaïques, vitraux, boiseries et moulures. Rendez-vous dans la cour du château. Renseignements : 04 76 56 53 13

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Egrève Autres Lieu Château Borel Adresse 36 avenue du Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Egrève lieuville Château Borel Saint-Egrève