Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Visite du château Annecy Annecy

Visite du château Annecy, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Annecy. Visite du château 2021-07-15 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-27 Château d’Annecy Musée lacs et montagnes 1 place du Château

Annecy Haute-Savoie EUR Découvrez le château d’Annecy par une lecture de ses différentes façades et comprenez son histoire de ses origines médiévales à aujourd’hui. reservation.animations@annecy.fr http://musees.annecy.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-07 par Musées d’Annecy

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Annecy Adresse Château d'Annecy Musée lacs et montagnes 1 place du Château Ville Annecy lieuville 45.89766#6.12479