Visite du Chantier Naval Tanguy Douarnenez, 26 octobre 2021, Douarnenez.

Visite du Chantier Naval Tanguy 2021-10-26 11:00:00 – 2021-10-26

Douarnenez Finistère

Dans le cadre de la semaine de l’économie touristique et des savoir-faire.

Depuis 1920, le Chantier Naval Tanguy tient à garder un savoir-faire familial en réalisant à la demande des catamarans, des bateaux de pêche ou de plaisance. Ce chantier naval expert en charpente navale, répare également des bateaux modernes mais également plus classiques.

Masque et Pass Sanitaire obligatoires, bonnes chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…).

https://douarnenez-tourisme.com/agenda/temps-forts-a-ne-pas-manquer/semaine-de-leconomie-touristique-et-des-savoir-faire-edition-2021/

