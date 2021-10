Visite du chantier naval Gléhen Douarnenez, 28 octobre 2021, Douarnenez.

Visite du chantier naval Gléhen 2021-10-28 – 2021-10-28 Terre plein du port Port de pêche

Douarnenez Finistère

Dans le cadre de la semaine de l’économie touristique et des savoir-faire.

Depuis 1911, le Chantier Naval Gléhen construit tout type de navires allant du bateau de pêche jusqu’aux embarcations pour la Marine Nationale. Spécialisé dans la construction et la réparation de bateaux en acier et aluminium mais aussi soucieux de l’environnement, le Chantier Naval Gléhen conçoit et fabrique des navires à faible impact environnemental.

Masque obligatoire, bonne chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…).

https://douarnenez-tourisme.com/agenda/temps-forts-a-ne-pas-manquer/semaine-de-leconomie-touristique-et-des-savoir-faire-edition-2021/

