Villers-le-Lac Villers-le-Lac Doubs, Villers-le-Lac Visite du Chantier Naval Franco-Suisse Villers-le-Lac Villers-le-Lac Catégories d’évènement: Doubs

Villers-le-Lac

Visite du Chantier Naval Franco-Suisse Villers-le-Lac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Villers-le-Lac. Visite du Chantier Naval Franco-Suisse 2021-07-13 – 2021-07-13 Vedettes Panoramiques du Saut-du-Doubs 2 Place Maxime Cupillard

Villers-le-Lac Doubs Villers-le-Lac Depuis plus de 35 ans, le Chantier Naval Franco-Suisse, situé à Villers-le-Lac, construit des bateaux en acier. Depuis sa création en 1983, il s’est spécialisé dans la construction de bateaux fluviaux à passagers : plus de 80 réalisations pour toute la France, de 10m à 26m, de 50 à 250 places.

Visite commentée sur réservation à l’Office de Tourisme. tourisme@payshorloger.com +33 9 82 81 55 15 Depuis plus de 35 ans, le Chantier Naval Franco-Suisse, situé à Villers-le-Lac, construit des bateaux en acier. Depuis sa création en 1983, il s’est spécialisé dans la construction de bateaux fluviaux à passagers : plus de 80 réalisations pour toute la France, de 10m à 26m, de 50 à 250 places.

Visite commentée sur réservation à l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Villers-le-Lac Étiquettes évènement : Autres Lieu Villers-le-Lac Adresse Vedettes Panoramiques du Saut-du-Doubs 2 Place Maxime Cupillard Ville Villers-le-Lac lieuville 47.0601#6.67145