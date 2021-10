Visite du chantier naval du D21 par Treizour Douarnenez, 29 octobre 2021, Douarnenez.

Visite du chantier naval du D21 par Treizour 2021-10-29 – 2021-10-30 Treizour Boulevard du Général de Gaulle

Douarnenez Finistère

Dans le cadre de la semaine de l’économie touristique et des savoir-faire :

Treizour est une association qui sauvegarde le patrimoine maritime. D’ailleurs un treizour en breton, c’est le passeur. Celui qui fait traverser les gens d’une rive à l’autre. L’association passe, transmet aux générations à venir ce patrimoine matrimoine maritime. Elle a participé à la naissance du Port-musée de Douarnenez.

Un premier bateau est construit en 1983, le Telenn Mor, réplique d’une chaloupe sardinière du XIXème siècle.On peut la voir naviguant majestueusement en Baie de Douarnenez ave cces voiles tannées. Aujourd’hui, l’association se lance dans un nouveau projet, la construction du canot D21

Partez à la rencontre de ces hommes et ces femmes passionné.e.s.

Masque et Pass Sanitaire obligatoire, bonnes chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…).

Réservation : https://douarnenez-tourisme.com/agenda/temps-forts-a-ne-pas-manquer/semaine-de-leconomie-touristique-et-des-savoir-faire-edition-2021/

