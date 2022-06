Visite du Chantier Naval de Provence

2022-08-17 09:30:00 – 2022-08-17 10:30:00 Ouverture du chantier en 2016. Un engin de levage pouvant sortir des bateaux jusqu'à 100 tonnes fait de Port de Bouc une référence dans le secteur maritime par rapport aux villes voisines. Différents services sont proposés par l'Equipe portuaire : grutage, peinture, carénage… Présentation de cette nouvelle activité à Port de Bouc, qui nous rappelle le lien de la ville avec la réparation et la construction navale.

