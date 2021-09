Aranc Montcornelles Ain, Aranc Visite du chantier médiéval de Montcornelles Montcornelles Aranc Catégories d’évènement: Ain

Aranc

Visite du chantier médiéval de Montcornelles Montcornelles, 18 septembre 2021, Aranc. Visite du chantier médiéval de Montcornelles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Montcornelles

Venez découvrir la construction d’une ville du moyen âge. Chaque jour, sous les yeux des visiteurs, ils taillent les pierres, le bois, mesurent, assemblent, testent… pour construire les bâtiments de la future ville de Montcornelles à la manière des batisseurs du 14e siècle. Visiter le site c’est s’émerveiller des gestes retrouvés et des savoir-faire ancestraux maîtrisés à nouveau. C’est aussi venir échanger avec des bâtisseurs passionnés et passionnants ! Exceptionnellement DIMANCHE 19 septembre démonstration de tissage medieval avec l’association Metis’sage !

Tarif d’entrée réduit : 7 euros par adulte, 3,5 euros pour les enfants.

Montcornelles est un chantier expérimental ayant pour objectif la construction d’une ville médiévale du 14e siècle. Dimanche 19 septembre : démonstration exceptionnelle de tissage médiéval ! Montcornelles 01110 Rougemont, Aranc Aranc Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Aranc Autres Lieu Montcornelles Adresse 01110 Rougemont, Aranc Ville Aranc lieuville Montcornelles Aranc