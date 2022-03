Visite du chantier et Baleti domaine de russol,Laure-Minervois (11)

domaine de russol, Laure-Minervois (11), le vendredi 25 mars à 21:00

14h30 accueil : visite officielle du chantier et conférence de presse 18h30 seconde visite du chantier suivi d’un repas partagé (auberge espagnole) 21h baleti Buvette au profit des travaux du Bal *source : événement [Visite du chantier et Baleti](https://agendatrad.org/e/35791) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre

avec Lore Puech, cab’cabaret et suonamboli domaine de russol,Laure-Minervois (11) domaine de russol, 11800 Laure-Minervois, France

