La RATP ouvrira exceptionnellement les portes de l’impressionnant chantier du site « éco-conçu » de maintenance et de remisage de Morangis. Il s’étend sur 6 hectares et a été créé, en complément de celui créé à Saint-Ouen, pour assurer le garage, l’entretien et la réception des trains de la ligne 14 en plein travaux de prolongement vers l’aéroport d’Orly. Opérationnel en 2024, il pourra accueillir 24 rames et assurer la maintenance d’environ 60 % du matériel roulant de la ligne 14, plus confortable et à plus grande capacité d’accueil afin d’accompagner le passage de 500 000 voyageurs quotidiens. Le site bénéficiera de solutions techniques permettant d’améliorer sa qualité environnementale : récupération de chaleur, chauffage par biomasse et pompe à chaleur, ventilation (double flux, nocturne), gestion des eaux usagées, recharge de véhicules électriques, gestion de l’éclairage et de l’acoustique, etc. _L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription._ _La visite nécessite d’être en bonne forme physique (durée d’environ 1h30, parcours de 2 à 3 km au total, en extérieur, avec des différences de niveau). La visite n’est pas accessible aux PMR._ _La visite se fera sans équipements de chantier mais les visiteurs doivent être vêtus de pantalon long et manches longues, et porter des chaussures plates et fermées. Les visiteurs ne respectant pas ces consignes se verront refuser l’entrée._ _Le site est un chantier en activité. En cas d’imprévu lié aux intempéries ou à l’activité, la visite peut être annulée sans préavis._ La RATP est partenaire des Journées européennes du patrimoine. Retrouvez le programme complet des animations proposées sur : [[www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine](www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine)](www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine).

Deux sessions d’inscription les 7 et 14 septembre.

