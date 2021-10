La turballe Terre plein du Tourlandroux 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Visite du chantier du port de La Turballe Terre plein du Tourlandroux 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Visite du chantier du port de La Turballe

Terre plein du Tourlandroux 44420 La turballe, 2 octobre 2021

le samedi 2 octobre à 09:00

Le syndicat mixte Les Ports de Loire Atlantique et l'entreprise Charier proposent une matinée de découverte du chantier du port de La Turballe. Au programme : •Exposition photos du chantier, •Immersion en 3D dans le futur port, •Découverte des différentes étapes du chantier, •Échanges avec le personnel qui réalise les travaux. Repartez avec votre photo souvenir du chantier ! Plus d'informations sur le communiqué de presse [ici](https://laturballe.fr/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20la%20Turballe%20le%2023%2009%202021%20%28002%29.jpg)

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00

