Boulogne-Billancourt Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Visite du chantier du Parcours Permanent Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Visite du chantier du Parcours Permanent Musée départemental Albert-Kahn, 18 septembre 2021, Boulogne-Billancourt. Visite du chantier du Parcours Permanent

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée départemental Albert-Kahn

Casque sur la tête, nous vous invitons à découvrir le chantier de la future exposition permanente du musée. En avant-première, faites connaissance avec les thèmes et espaces du futur musée départemental Albert-Kahn.

Sur inscription

Découverte du chantier du futur musée Musée départemental Albert-Kahn 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Musée départemental Albert-Kahn Adresse 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt