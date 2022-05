VISITE DU CHANTIER DES FONDATIONS DES EOLIENNES Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Dans une démarche de découverte d’un tourisme technique et industriel, l’Office de Tourisme Intercommunal de Fécamp, en collaboration avec la société Eolienne Offshore des Hautes Falaises (EOHF), vous propose la visite du chantier du futur parc éolien en mer de Fécamp en Normandie. Ces visites guidées sont l’occasion de découvrir ce système de fondation unique au monde de l’ordre de 5 000 tonnes chacune. Ces 71 fondations gravitaires sont actuellement en construction au Havre ; par la suite elles seront acheminées sur barges au large de Fécamp afin d’y être immergées. Informations pratiques : Dates des visites guidées :

2, 16, 23 Juin 2022

7, 21, 28 Juillet 2022

4, 11, 18, 25 Août 2022 Départ de l’Office de Tourisme de Fécamp Quai Sadi Carnot.

