du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Route de Montépin 01380 Bâgé-Dommartin

Vous serez accueillis par des bénévoles qui vous présenteront le projet, et vous feront visiter le site. Une petite exposition expliquera succinctement le traitement du linge qu’il fallait venir rincer au lavoir.

Entrée libre.

Venez découvrir le chantier de restauration du lavoir-abreuvoir de Montépin. Un projet, des intervenants bénévoles, des élus, des artisans, c’est tout un territoire qui se mobilise. Route de Montépin 01380 Bâgé-Dommartin bage dommartin Saint-André-de-Bâgé Bâgé-la-Ville Ain

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

