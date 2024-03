Visite du chantier de restauration du vieux gréement La Nébuleuse Charpentiers Paimpolais Paimpol, samedi 23 mars 2024.

La Nébuleuse est un ancien dundée thonier en bois construit à Camaret (29) en 1948-1949. De 1949 à 1987 elle a excellé à la pêche au thon germon (thon blanc pêché à la ligne) gagnant le surnom de « sous-marin vert » tellement elle revenait chargée de ses campagnes de pêche qui duraient 15 jours – la saison du thon germon allant de juin à septembre. Pendant l’hiver elle faisait de la pêche à la drague (coquilles Saint-Jacques et poissons plats).

Rachetée en 1991, La Nébuleuse a connu une longue période de restauration de 1991 à 1999. Depuis le printemps 1999 vous pouvez naviguer à son bord pour des balades à la journée ou des croisières de plusieurs jours.

Chaque hiver La Nébuleuse bénéficie d’un entretien et la maintenance est bien entendu assurée tout au long de l’année. Mais malgré tous les bons soins dont La Nébuleuse profite, 75 ans de navigation dont 20 pour le plaisir de tous, ce n’est pas rien et certains éléments plus exposés nécessitent d’être remplacés.

C’est donc un chantier gigantesque de 6 mois (5000 heures de travail) qui a débuté en novembre 2023 pour remplacer certains éléments de la ceinture du plus grand vieux gréement des Côtes d’Armor : les préceintes, jambettes, le pavois, la tableau arrière et le platbord.

Venez donc découvrir ce chantier : le voilier de 82 tonnes vous impressionnera par ses dimensions – culminant à près de 5 m – et vous pourrez pénétrer dans le chantier naval, un lieu habituellement fermé au public. On vous expliquera les travaux déjà réalisés et ceux encore en cours. C’est aussi une occasion unique de découvrir le métier méconnu de charpentier de marine et tout le savoir-faire associé.

