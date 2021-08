Bar-le-Duc Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc, Meuse Visite du chantier de restauration du Théâtre des Bleus de Bar Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

### Venez découvrir l’un des monuments emblématiques de Bar-le-Duc, le théâtre des Bleus de Bar. Inauguré en 1902, le théâtre est un lieu incontournable de la ville où les Barisiens se retrouvaitent régulièrement sur ses terrasses pour des bals, des cérémonies ou des rassemblements conviviaux de tous genres. La programmation y était assez diverse allant du Vaudeville à l’Opérette en passant par des concerts, mais toujours avec des Artistes de grands talents et des productions profesionelles. L’édifice est actuellement en restauration. Ce temps d’échanges et de rencontres avec les bénévoles participants présents reste une occasion inédite de faire un point d’étape sur le chantier de réhabilitation.

Entrée libre, 49 personnes par visite.

