Visite du chantier de restauration du château et démonstration de taille de pierre Château de Taillebourg, 18 septembre 2021, Taillebourg.

Visite du chantier de restauration du château et démonstration de taille de pierre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Taillebourg

### Visite dans les salles voûtées du château et sur l’échafaudage pour découvrir les travaux de restauration en cours du mur d’escarpe, sous la tour médiévale. L’atelier est animé par Les Compagnons de Saint-Jacques, spécialisés dans la restauration du patrimoine ancien et historique en Aquitaine et dans les Charentes, et reconnus depuis plus de 50 ans pour la qualité de leur travail. Associés aux ouvrages les plus prestigieux comme les plus modestes, ils aiment transmettre l’amour du bel ouvrage.

Gratuit. Inscription sur place. Nombre de places limité par groupe. Pass sanitaire exigé pour les personnes de plus de 18 ans.

Visite dans les salles voûtées du château et sur l’échafaudage pour découvrir les travaux de restauration en cours du mur d’escarpe, sous la tour médiévale.

Château de Taillebourg Parc du château, 17350 Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00