Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, le vendredi 17 septembre à 14:00

Au coeur d’un chantier colossal ! **À noter :** Visites possibles à 14 et 15 h. Accueil de 45 élèves maximum simultanément, en 3 groupes de 15 auxquels seront présentés successivement 3 lieux du chantier (sacristie, rotonde, atelier de taille de pierre).

gaelle.gremet@culture.gouv.fr

Découvrez la sacristie, la rotonde, et l’atelier de taille de pierre ! Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00

