L’église Saint-Jean-Baptiste, patrimoine emblématique de la commune, fait l’objet d’un important programme de restauration. La visite permet de suivre l’avancée de ces travaux d’envergure ainsi que l’intervention des différents corps de métiers prévus jusqu’à l’issue du chantier.

Inscriptions obligatoires à partir du 1er septembre, auprès de la Maison du tourisme.

L'église Saint-Jean-Baptiste, patrimoine emblématique de la commune, fait l'objet d'un important programme de restauration. ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE Place Frédéric Mistral Sceaux Gard

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

