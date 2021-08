Annecy Hotel de ville d'Annecy Annecy, Haute-Savoie Visite du chantier de l’Hôtel de Ville d’Annecy Hotel de ville d’Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Découvrez le bâtiment dans son état actuel, les travaux entrepris et revenez sur l’histoire de cet édifice. Visite conduite par les agents de la Direction Construction et Patrimoine bâti, des Archives municipales et des guides conférenciers de la ville d’Annecy Durée : 45 minutes. 9 h 30, 10 h, 10 h 45, 11 h 15, 14 h, 14 h 30, 15 h 15 et 15 h 45 Accès à un chantier et 5 étages sont à monter.

Sur inscription. Réservation ouverte du 1er au 17 septembre.

La ville d’Annecy vous ouvre les portes du chantier de l’Hôtel de Ville. Suite à l’incendie survenu en novembre 2019. Hotel de ville d’Annecy Esplanade de l’hôtel de ville, 74000, Annecy Annecy Haute-Savoie

