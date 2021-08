Paris Eglise du Saint-Esprit île de France, Paris Visite du chantier de l’église du Saint-Esprit Eglise du Saint-Esprit Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite du chantier de l’église du Saint-Esprit Eglise du Saint-Esprit, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 13h30 à 14h, de 14h30 à 15h, de 15h à 15h30, de 14h à 14h30, de 15h30 à 16h, de 16h à 16h30, de 17h à 17h30, de 16h30 à 17h, de 17h30 à 18h

gratuit

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le chantier de l’église du Saint-Esprit ouvre exceptionnellement ses portes. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris ouvre exceptionnellement les portes du chantier de l’église du Saint-Esprit. Au cours de la visite, vous aurez la chance d’accéder au sommet de l’église via un lift installé à l’extérieur et ainsi observer de près la couverture en cuivre de la coupole mise en oeuvre durant ces travaux. Vous pourrez également admirer les vitraux qui ornent l’église et rencontrer les artisans présents pour vous livrer les secrets du chantier. Un casque de chantier vous sera prêté au début de la visite. Consignes de sécurité Chaque visite est limité à 10 personnes

La visite n’est pas ouverte aux enfants de moins de 10 ans (port du casque de chantier obligatoire)

(port du casque de chantier obligatoire) Il est nécessaire de porter des chaussures plates Modalités d’inscriptions : le lien vers le site de réservation sera bientôt disponible. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. Animations -> Visite guidée Eglise du Saint-Esprit 1 rue Cannebière Paris 75012

6, 8 : Daumesnil (200m) 8 : Michel Bizot (427m)

Contact :Ville de Paris DAC-DirectiondesAffairesCulturelles@paris.fr

Date complète :

© Agence Pierre-Antoine Gatier ACMHw

