du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle du Saint-Esprit

Les visteurs auront la possibilité de visiter la chapelle : ils auront à leur disposition les dossiers de l’architecte chargé de la rénovation*. Des adhérents de l’association les guideront si besoin. Deux expostions sont à voir : – 10 panneaux réalisés par des étudiants en patrimoine de l’UBO proposent l’historique de la colline de Creac’h Euzen ; – la liste de 1080 missionnaires hommes et femmes du Finistère présentée par commune. ***Montants des travaux de rénovation** : Tranche 1 : sécurisation de la chapelle, 59205 € ttc, réalisée en 2018 ; **Tranche 2 : rénovation de la nef prévue en 2021-2022**, 208237 € ttc où interviennent charpentier, couvreur, maçon et traitement du bois ; Tranche 3 : rénovation du choeur, 216302 € ttc Tranche 4 : rénovation du transept, 322056 € ttc

Entrée libre

Construite en 1737, la chapelle du Saint-Esprit fut inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1999. (Elle est surtout connue comme la chapelle de l’ancien hôpital Laënnec). Chapelle du Saint-Esprit 3 rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper Quimper Finistère

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

