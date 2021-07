Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Visite du chantier de fouille Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

Visite du chantier de fouille Saint-Bertrand-de-Comminges, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges. Visite du chantier de fouille 2021-07-25 – 2021-07-25 à proximité de la Basilique Saint-Just de Valcabrère SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne Qu’est ce que l’archéologie aujourd’hui, ses méthodes, ses métiers ? Qu’a-t-on découvert sur le chantier de fouille durant les dernières campagnes et quelles sont les perspectives à venir ? Voilà toutes les questions auxquelles répondra la médiatrice.

Visite du chantier avec les membres de l’équipe, exposition du mobilier et restitution du chantier, activité diverses. Entrée libre. +33 5 61 88 31 79 https://www.facebook.com/Saint-Bertrand-Valcabr%C3%A8re-Arch%C3%A9ologie-102068197089565 dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Bertrand-de-Comminges Adresse à proximité de la Basilique Saint-Just de Valcabrère SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Ville Saint-Bertrand-de-Comminges