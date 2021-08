Touquin ARCHÉO-SAT77 Seine-et-Marne, Touquin Visite du chantier de fouille au centre de Touquin ARCHÉO-SAT77 Touquin Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à ARCHÉO-SAT77

En 2006, une première opération archéologique au centre du village de Touquin avait permis la découverte de la partie sud d’une nécropole mérovingienne (V – VIIe s). Le site a été réoccupé par un important fief au XIIe siècle perturbant les niveaux antérieurs. L’ensemble sera détruit à plusieurs reprises, pendant la guerre de Cent Ans puis lors de la Fronde. Aujourd’hui, les fouilles ont repris : tout une partie du centre du village médiéval ressort de terre. Rendez-vous au centre ARCHEO-SAT77, le chantier se trouve derrière la mairie de Touquin. Visite du chantier de fouille au centre du Bourg : nécropole mérovingienne et site médiéval. ARCHÉO-SAT77 12 rue du Commerce 77131 Touquin Touquin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

