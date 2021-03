Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Visite du chai et dégustation des vins (Baladez curieux) Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Visite du chai et dégustation des vins (Baladez curieux), 1 avril 2021-1 avril 2021, Valréas. Visite du chai et dégustation des vins (Baladez curieux) 2021-04-01 – 2021-10-31

Valréas Vaucluse Valréas Visite commentée du chai et dégustation des vins du Domaine Château Montplaisir, producteur bio de crus Vinsobres. Coin jeux pour enfants. info@baronnies-tourisme.com +33 4 75 26 10 35 http://baronnies-tourisme.com/ Visite commentée du chai et dégustation des vins du Domaine Château Montplaisir, producteur bio de crus Vinsobres. Coin jeux pour enfants.

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Ville Valréas