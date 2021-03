Visite du chai et de la galerie d’art Rouge Garance, 30 septembre 2021-30 septembre 2021, Mugron.

Visite du chai et de la galerie d’art Rouge Garance 2021-09-30 15:30:00 – 2021-09-30 16:30:00

Mugron Landes

EUR 3 3 Visitez cette boutique et galerie d’art incroyablement belle en plein cœur de la Chalosse dans un lieu insolite. Le bâtiment est un chai du 17ème siècle avec sa charpente monumentale que le temps a préservé… Pour les amoureux d’art et de culture, à l’étage, vous serez impressionnés par la charpente extraordinaire, ses murs en pierres apparentes, ainsi que par ses peintures, photographies, sculptures et autres artistes choisis, qui vous invitent à admirer leurs œuvres. Pour les passionnés qui font rimer déco avec authenticité, vous trouverez au rez-de-chaussée, dans la boutique, des objets de décoration, du linge de maison, de l’épicerie fine, des poteries artisanales, des tapis kilims, des tissus tissés main, et du mobilier. L’ensemble est incontournable dans les Landes et unique en Aquitaine !

Visitez la galerie d’art dans un chai du 17ème s. avec sa charpente monumentale. Vous serez impressionnés par ce trésor architectural.

+33 5 58 98 58 50

Visitez la galerie d’art dans un chai du 17ème s. avec sa charpente monumentale. Vous serez impressionnés par ce trésor architectural.

Visitez cette boutique et galerie d’art incroyablement belle en plein cœur de la Chalosse dans un lieu insolite. Le bâtiment est un chai du 17ème siècle avec sa charpente monumentale que le temps a préservé… Pour les amoureux d’art et de culture, à l’étage, vous serez impressionnés par la charpente extraordinaire, ses murs en pierres apparentes, ainsi que par ses peintures, photographies, sculptures et autres artistes choisis, qui vous invitent à admirer leurs œuvres. Pour les passionnés qui font rimer déco avec authenticité, vous trouverez au rez-de-chaussée, dans la boutique, des objets de décoration, du linge de maison, de l’épicerie fine, des poteries artisanales, des tapis kilims, des tissus tissés main, et du mobilier. L’ensemble est incontournable dans les Landes et unique en Aquitaine !

Rouge Garance