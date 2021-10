Roubaix CFA BTP Nord, Roubaix VISITE DU CFA BTP : PRÉSENTATION ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS CFA BTP Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

VISITE DU CFA BTP : PRÉSENTATION ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS CFA BTP, 21 octobre 2021, Roubaix. VISITE DU CFA BTP : PRÉSENTATION ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

CFA BTP, le jeudi 21 octobre à 09:00

Départ 9h de la Mission locale , 92 avenue Lebas pour le CFA BTP Les formations proposées : du CAP au niveau BAC – Gros œuvre : maçonnerie, construction béton (coffreur), construction bois, couverture – Bois : menuisier – Fluides et énergies : IST, électricien – Finition : Peintre, solier moquettiste, façadier, plaquiste, carreleur – Maintenance des bâtiments communaux Le détail des métiers : [https://www.btpcfa.com/](https://www.btpcfa.com/)

gratuit

visite du bâtiment CFA BTP de Roubaix CFA BTP rue de l’Ouest, Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu CFA BTP Adresse rue de l'Ouest, Roubaix Ville Roubaix lieuville CFA BTP Roubaix