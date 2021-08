Visite du centre régional Résistance & Liberté Centre Régional “Résistance & Liberté”, 19 septembre 2021, Thouars.

### En Anjou et en Poitou, comme dans le pays tout entier, des femmes et des hommes font preuve d’ingéniosité et de courage pour s’opposer à l’occupant et au régime de Vichy. La défense des valeurs républicaines menée par les résistants constitue notre héritage et a forgé notre société. Le découvrir nous donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure. « Résister se conjugue au présent », Lucie Aubrac.

Visite toutes les 45 min à partir de 14h30. Dernière visite à 17h30. Entrée gratuite.

Centre Régional “Résistance & Liberté” Les écuries du château, 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres



