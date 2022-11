Visite du Centre INFINEO sur l’Economie Circulaire Sainte-Marie-la-Blanche Sainte-Marie-la-Blanche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visite du Centre INFINEO sur l'Economie Circulaire Sainte-Marie-la-Blanche, 26 novembre 2022

2022-11-26 – 2022-11-26

Côte-d’Or Sainte-Marie-la-Blanche EUR 0 0 La visite guidée d’INFINEO permet de découvrir les acteurs de l’économie circulaire en France, et d’entrer dans une usine de recyclage (site industriel équipé d’un circuit de visite). Elle est ouverte à tous, à partir de 12 ans, soit sur rendez-vous pour les groupes, soit lors de visites spécifiques pour les individuels (voir dates ci-dessous). mbazerolle@ccep.com http://www.infineo-economiecirculaire.com/ Chez Plastipak

