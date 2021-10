Le Mesnil-Bacley Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet Calvados, Le Mesnil-Bacley Visite du centre hospitalier vétérinaire équin de Livet – COMPLET Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet Le Mesnil-Bacley Catégories d’évènement: Calvados

Le Mesnil-Bacley

Visite du centre hospitalier vétérinaire équin de Livet – COMPLET Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet, 25 octobre 2021, Le Mesnil-Bacley. Visite du centre hospitalier vétérinaire équin de Livet – COMPLET

du lundi 25 octobre au jeudi 28 octobre à Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet

Le centre hospitalier vétérinaire équin de Livet est consacré à la médecine et à la chirurgie des équidés. L’équipe se compose de 26 vétérinaires travaillant avec des équipements diagnostiques et thérapeutiques de pointe. Site internet : [www.chve-livet.com](http://www.chve-livet.com) A l’occasion des Equidays le centre hospitalier vétérinaire équin de Livet ouvre ses portes pour des visites à **14h** le **lundi 25, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 octobre**. La visite d’1h sera commentée par un vétérinaire. Inscription obligatoire. **La visite étant complète, il n’est plus possible de s’inscrire pour cette animation.**

Gratuit sur inscription (complet)

Le centre hospitalier vétérinaire équin de Livet ouvre ses portes pour des visites du lundi 25 au jeudi 28 octobre. Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet Cour Samson 14140 ST MICHEL DE LIVET Le Mesnil-Bacley Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T15:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T15:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T15:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Le Mesnil-Bacley Autres Lieu Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet Adresse Cour Samson 14140 ST MICHEL DE LIVET Ville Le Mesnil-Bacley lieuville Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet Le Mesnil-Bacley