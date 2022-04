Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld, 15 juillet 2022, Benfeld. Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld

2022-07-15 – 2022-07-15

Benfeld Bas-Rhin Benfeld Le guide vous donnera des explications sur les origines du bâtiment, l’histoire de l’Hôtel de Ville (Laube) et le fonctionnement de l’Horloge à automates, le Jacquemart. Des informations et anecdotes vous seront racontées pour mieux vous faire revivre l’histoire de la cité benfeldoise. Histoire de l’Hôtel de Ville (Laube) et du fonctionnement de l’Horloge à automates, le Jacquemart. +33 3 88 74 47 84 Le guide vous donnera des explications sur les origines du bâtiment, l’histoire de l’Hôtel de Ville (Laube) et le fonctionnement de l’Horloge à automates, le Jacquemart. Des informations et anecdotes vous seront racontées pour mieux vous faire revivre l’histoire de la cité benfeldoise. Benfeld

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse Ville Benfeld lieuville Benfeld Departement Bas-Rhin

Benfeld Benfeld Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benfeld/

Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld 2022-07-15 was last modified: by Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld Benfeld 15 juillet 2022 Bas-Rhin Benfeld

Benfeld Bas-Rhin