La Chevauchée est un centre équestre proche de Lisieux proposant toute l’année différentes activités : des cours d’équitation poneys et chevaux du débutant au confirmé, la validation des galops officiels d’équitation FFE du Galop 1 au Galop 7, des cours d’attelage, le débourrage et le travail des poneys et chevaux. Le centre équestre propose également des promenades et randonnées, à cheval ou en attelage, pour découvrir à chaque virage un paysage différent en plein cœur du Pays d’Auge. Des pensions au pré et au box sont également proposées à La Chevauchée. A l’occasion des Equidays, Pascal et Sonia vous accueillent dans leur centre équestre le **mercredi 27 octobre de 14h à 18h** pour une visite guidée des installations avec présentation des poneys, des chevaux et des activités proposées. Renseignements : Pascal et Sonia GREGOIRE : 02 31 32 29 92 Site internet : chevauchee-cheval-normandie.fr

Entrée libre

La Chevauchée Chemin de La Boutonnerie 14100 Rocques Rocques Calvados



2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00