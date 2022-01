Visite du centre de tri Trivalfer Centre de tri Trivalfer Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Visite du centre de tri Trivalfer Centre de tri Trivalfer, 8 février 2022, Reims. Visite du centre de tri Trivalfer

le mardi 8 février à Centre de tri Trivalfer

La visite est accessible aux enfants à partir de 9 ans et aux adultes. Il faut prévoir la montée d’escaliers (usagers valides) et prévoir une tenue adaptée à un site industriel. Elle dure en moyenne une heure trente. [Inscrivez-vous pour la visite](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/fulton?forService=14&tempos=0) PLAN D’ACCES Par la route : Depuis Reims, prendre la direction de la route de Châlons en Champagne (D944). A la sortie de Reims, après le restaurant Courte-Paille et après le pont, prendre la 2ème sortie à droite puis suivre les indications « Trivalfer » (tout droit au bout de cette rue). Par le bus : A l’Opéra (ex- Grand Théâtre de Reims) rue Chanzy, prendre la ligne 4 « Reims Hôpital Debré » ou la ligne 5 «C. Cial de Champfleury », puis descendre à l’arrêt « St Timothée ». Ensuite, prendre la ligne 17 « Reims ZI Pompelle » jusqu’au terminus. Attention, la ligne 17 ne passe que toutes les 30 min. Venez découvrir la manière dont sont triés les déchets recyclables après la collecte sur le territoire du Grand Reims! Centre de tri Trivalfer 58 Rue du Val Clair, 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T11:00:00;2022-02-08T14:30:00 2022-02-08T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Centre de tri Trivalfer Adresse 58 Rue du Val Clair, 51100 Reims Ville Reims lieuville Centre de tri Trivalfer Reims Departement Marne

Centre de tri Trivalfer Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Visite du centre de tri Trivalfer Centre de tri Trivalfer 2022-02-08 was last modified: by Visite du centre de tri Trivalfer Centre de tri Trivalfer Centre de tri Trivalfer 8 février 2022 Centre de tri Trivalfer Reims Reims

Reims Marne