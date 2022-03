Visite du centre de tri de Paprec Paprec Bretagne Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Rheu

Visite du centre de tri de Paprec Paprec Bretagne, 11 avril 2022, Le Rheu. Visite du centre de tri de Paprec

Paprec Bretagne, le lundi 11 avril à 10:30

Vous vous demandez ce que devient votre bouteille de lait une fois que vous l’avez déposée dans votre poubelle jaune ? Participez à une visite du centre de tri de Paprec à Le Rheu qui rouvre ses portes après 2 ans de fermeture du fait du Covid. **Contact :** [formulaire en ligne](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=14507) ou par mail à [visite.trivalo.35@paprec.com](mailto:visite.trivalo.35@paprec.com) Demande à faire au moins 48h avant la date de la visite – **Port du masque obligatoire**

Gratuit – sur inscription

Que deviennent nos déchets recyclés ? Paprec Bretagne 89 rue Nationale 35650 Le Rheu Le Rheu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:30:00 2022-04-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Rheu Autres Lieu Paprec Bretagne Adresse 89 rue Nationale 35650 Le Rheu Ville Le Rheu lieuville Paprec Bretagne Le Rheu Departement Ille-et-Vilaine

Paprec Bretagne Le Rheu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-rheu/

Visite du centre de tri de Paprec Paprec Bretagne 2022-04-11 was last modified: by Visite du centre de tri de Paprec Paprec Bretagne Paprec Bretagne 11 avril 2022 le rheu Paprec Bretagne Le Rheu

Le Rheu Ille-et-Vilaine