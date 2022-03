Visite du Centre de Formation Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône. Centre formationSimon ROUSSEAU Fontaines-sur-Saône Catégories d’évènement: Fontaines-sur-Saône

Je visiterai le Centre de Formation Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône. Je serai accomangée de Messieurs Eric Bellot maire de Neuville et Thierry Pouzol maire de Fontaines/Saône. Le Centre de Formation Simon Rousseau a obtenu grâce à un important travail la certification Qualiopi, indispensable pour la poursuite de son activité dans de nombreuses institutions. Cette réussite fait suite au développement d’un ambitieux programme de formation d’Aides-Soignants par voie d’apprentissage. Visite du Centre de Formation Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône. Centre formationSimon ROUSSEAU 1 Av. Simon Rousseau, 69270 Fontaines-sur-Saône Fontaines-sur-Saône Métropole de Lyon

