Visite du centre d’art numérique Château de Beaugency Beaugency, samedi 30 mars 2024.

Visite du centre d’art numérique Un véritable voyage dans un univers digital et lumineux, où l’architecture se révèle dans ce lieu aux multiples vies. 30 mars – 3 novembre Château de Beaugency Voir https://www.chateau-beaugency.com/

Début : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-03T13:00:00+01:00 – 2024-11-03T18:00:00+01:00

Plongez dans un univers lumineux et poétique, où le patrimoine surgit à travers les pixels de lumières. Ce château de la Loire du XIe siècle se transforme en centre d’art numérique, offrant une expérience unique au cœur de Beaugency. L’exposition d’art numérique repousse les limites de la perception visuelle, offrant une expérience immersive pour toute la famille.

Découvrez les nouvelles expositions temporaires « Jeanne d’Arc, Arts et Lueurs » et Klara.

Le centre d’art numérique ouvre également son Kids Lab, un lieu où les plus petits et les plus grands peuvent expérimenter une série d’installations immersives et ludiques. Immergez-vous dans les pixels et la lumière au deuxième étage du château sur plus de 350m² d’exposition.

Cluedo et enquête sont également au programme !

