La visite vous emmène à la découverte du centre historique : la cité médiévale et son lacis de ruelles pavées, la tour des Templiers, les vestiges des enceintes successives et les demeures du XIXe et XXe siècle. Visitez Hyères à travers les âges… Rendez-vous : Le Quai, place Clemenceau Durée : 1 h 30

Le centre ancien à la portée des sourds et malentendants
Place Clemenceau
place Clemenceau 83400 Hyères

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

