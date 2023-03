Visite du centre agroécologique Les Amanins Centre agro-écologique Les Amanins La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane Catégories d’Évènement: Drôme

La Roche-sur-Grane

Visite du centre agroécologique Les Amanins Centre agro-écologique Les Amanins, 24 mai 2023, La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane. Visite du centre agroécologique Les Amanins 1324 route de Crest Centre agro-écologique Les Amanins La Roche-sur-Grane Drôme Centre agro-écologique Les Amanins 1324 route de Crest

2023-05-24 09:00:00 – 2023-05-24

Centre agro-écologique Les Amanins 1324 route de Crest

La Roche-sur-Grane

Drôme La Roche-sur-Grane EUR 27 27 Venez faire la visite du centre agroécologique Les Amanins le temps d’une journée ! Nous vous proposons de venir découvrir notre centre dans le détail, lors de cette visite guidée ouverte à toutes et tous ! info@lesamanins.com +33 4 75 43 75 05 https://www.lesamanins.com/visite-centre-agroecologique-les-amanins/ Centre agro-écologique Les Amanins 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, La Roche-sur-Grane Autres Lieu La Roche-sur-Grane Adresse La Roche-sur-Grane Drôme Centre agro-écologique Les Amanins 1324 route de Crest Ville La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane Departement Drôme Lieu Ville Centre agro-écologique Les Amanins 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane

La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-sur-grane la roche-sur-grane/

Visite du centre agroécologique Les Amanins Centre agro-écologique Les Amanins 2023-05-24 was last modified: by Visite du centre agroécologique Les Amanins Centre agro-écologique Les Amanins La Roche-sur-Grane 24 mai 2023 1324 route de Crest Centre agro-écologique Les Amanins La Roche-sur-Grane Drôme Centre agro-écologique Les Amanins La Roche-sur-Grane Drôme La Roche-sur-Grane

La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane Drôme