du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines

Découvrez le Pays d'art et d'histoire Trévoux Dombes Saône Vallée ainsi que la fameuse apothicairerie de l'hôpital, ses boiseries en chêne restaurées et sa collection de 119 pots en faïence, classée au titre des monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

