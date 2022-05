Visite du Camp de Myard Vesvres, 6 août 2022, Vesvres.

Visite du Camp de Myard Vesvres

2022-08-06 – 2022-08-06

Vesvres Côte-d’Or Vesvres

5 5 EUR Le camp Myard, situé à 510 mètres d’altitude présente des traces d’occupation datant du Néolithique. On peut encore y découvrir les vestiges d’anciens remparts et de tertres funéraires. Ce site protégé est l’un des plus beaux exemples en Auxois d’aménagements fortifiés en hauteur de cette époque. Prévoir des chaussures adaptées.

contact@terres-auxois.fr

Le camp Myard, situé à 510 mètres d’altitude présente des traces d’occupation datant du Néolithique. On peut encore y découvrir les vestiges d’anciens remparts et de tertres funéraires. Ce site protégé est l’un des plus beaux exemples en Auxois d’aménagements fortifiés en hauteur de cette époque. Prévoir des chaussures adaptées.

Vesvres

dernière mise à jour : 2022-05-12 par