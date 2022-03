Visite du Camp américain Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Marcilly-sur-Tille

Visite du Camp américain Marcilly-sur-Tille, 16 juillet 2022, Marcilly-sur-Tille. Visite du Camp américain Marcilly-sur-Tille

2022-07-16 – 2022-07-16

Marcilly-sur-Tille Côte-d’Or Marcilly-sur-Tille EUR 0 0 Embarquez avec des passionnés d’histoire pour retrouver les traces du camp américain d’Is-sur-Tille, aujourd’hui disparu (1917/1919). Départ à 14 h, à la gare. Distance : 7 km sans aucune difficulté. Durée : 3 h minimum. Prévoir des chaussures de sport ou de marche et de quoi s’hydrater. Gratuit, sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. covati.tourisme@covati.fr +33 3 80 95 24 03 https://www.covati-tourisme.fr/ Embarquez avec des passionnés d’histoire pour retrouver les traces du camp américain d’Is-sur-Tille, aujourd’hui disparu (1917/1919). Départ à 14 h, à la gare. Distance : 7 km sans aucune difficulté. Durée : 3 h minimum. Prévoir des chaussures de sport ou de marche et de quoi s’hydrater. Gratuit, sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Marcilly-sur-Tille

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Marcilly-sur-Tille Autres Lieu Marcilly-sur-Tille Adresse Ville Marcilly-sur-Tille lieuville Marcilly-sur-Tille Departement Côte-d'Or

Visite du Camp américain Marcilly-sur-Tille 2022-07-16 was last modified: by Visite du Camp américain Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille 16 juillet 2022 Côte-d'Or Marcilly-sur-Tille

Marcilly-sur-Tille Côte-d'Or