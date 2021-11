Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine, Rennes Visite du Breizh Arboretum Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, le jeudi 25 novembre à 14:00

Apprenez à identifier 40 espèces de lianes, d’arbres, arbustes et arbrisseaux natifs de Bretagne, au sein de l’arboretum du campus de Beaulieu. Dans le cadre de la semaine de l’arbre à Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T15:00:00

