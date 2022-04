VISITE DU BOURG Semur-en-Vallon Semur-en-Vallon Catégories d’évènement: Sarthe

VISITE DU BOURG
Semur-en-Vallon, 5 juin 2022

Cette visite d'une heure sera suivie du concert « Trompettix,Trombonix & Tubix » à l'église. Interprétation de standards de la musique classique et de musiques de films par David Germond (trompette), Guy Duverget (trombonne) et Guillaume Lucas (tuba). Renseignements, tarifs (visite + concert 8 €) et réservations auprès de l'office de tourisme des Vallées de la Braye et de l'Anille au 02 43 35 82 95. En partenariat avec l'école de musique intercommunale et l'office de tourisme.

