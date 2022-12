VISITE DU BOURG ET DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Villemagne-l’Argentière Villemagne-l'Argentière OT DU GRAND ORB Villemagne-l'Argentière Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Villemagne-l’Argentière Village de caractère qui s’est développé au Moyen-Âge autour d’une puissante abbaye, Villemagne l’Argentière possède des édifices classés au titre des Monuments Historiques : églises, Hôtel des Monnaies, Tour de Mirande, auxquels s’ajoutent des remparts, le Jardin de l’Abbaye, un musée archéologique et la Mare, cours d’eau offrant d’agréables coins de détente. La Société archéologique et historique des Hauts-Cantons de l’Hérault vous donne rendez-vous les 26 décembre et 7 janvier à 15h pour une visite passionnante qui vous mènera à travers les charmantes ruelles à la découverte de l’histoire des lieux et vous permettra de pousser les portes du riche musée archéologique Saint-Grégoire. Départ : allée des Platanes à l’entrée du Bourg. Libre participation. Inscriptions auprès d’Etienne Dumont : 06 08 87 21 52 Limitée à 25 personnes. Village de caractère qui s’est développé au Moyen-Âge autour d’une puissante abbaye, Villemagne l’Argentière possède des édifices classés au titre des Monuments Historiques : églises, Hôtel des Monnaies, Tour de Mirande, auxquels s’ajoutent des remparts, le Jardin de l’Abbaye, un musée archéologique et la Mare, cours d’eau offrant d’agréables coins de détente. +33 6 08 87 21 52 Villemagne-l’Argentière

