Principalement connu par son église dédiée à saint Sixte et La Mise au tombeau du 13e siècle, La Chapelle-Rainsouin regorge de patrimoine. Venez découvrir les facettes cachées du village en empruntant des voies inexplorées. Passe sanitaire requis pour la visite de l’église.

Gratuit. Passe sanitaire requis pour la visite de l’église.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

