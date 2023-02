Visite du bourg de Baigorri par Mehaka en français., 14 juin 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Billets en vente à l’office de tourisme maximum 24h avant.

” Roi de France et de Navarre… » Ce n’est qu’un petit territoire de l’ancien royaume de Navarre qui permet à Henri III, fils de la reine Jeanne d’Albret, de se proclamer roi de Navarre, avant d’être appelé à la cour de France pour devenir le célèbre Henri IV. Cette Navarre, que l’on nomme aujourd’hui Basse-Navarre, fut le territoire d’un royaume plus grand au cours du Moyen Âge, puis royaume à part entière durant l’Époque Moderne, avant que le royaume de France et la Révolution ne dissolvent ses dernières institutions. Quels sont les processus d’une telle transformation ? Un territoire c’est également une terre. Qui sont ces gens qui ont fait vivre cet espace, façonné ce paysage ? Visiter le centre Mehaka c’est comprendre l’histoire si peu connue de ce bout de royaume et partir à la rencontre de la société qui y vivait.

+33 5 59 37 47 28 Mehaka

Pierre Carton

